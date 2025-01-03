逮捕尹錫悅　難在哪？

中評社北京1月3日電／韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日上午進入位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸，開始執行對被停職總統尹錫悅的逮捕令。執行過程中總統警衞處進行阻攔，雙方對峙數小時後，公調處宣佈行動失敗，暫停執行逮捕令。



為何清早執行逮捕令



新華社報導，公調處人員3日上午7時21分左右抵達總統官邸前。參與執行逮捕令人員共150人，包括公調處相關人士30人和警方特別調查團120人。警方還在總統官邸附近部署了2800餘名警力。執行逮捕令前一天，警方還強行解散示威者，確保進入官邸的道路通暢。



分析人士指出，公調處綜合考慮迅速執行逮捕令的必要性、與官邸附近的集會參加者發生衝突的可能性等，決定於集會人員相對少的周五清早執行逮捕令。



警衞處為何阻攔逮捕尹錫悅



尹錫悅雖然處於彈劾停職狀態，但他仍受到總統警衞處的保護，總統警衞部門仍聽命于總統。自尹錫悅宣佈緊急戒嚴至今，警衞處以《刑事訴訟法》和《總統警衞法》為依據，拒絕調查機關進入總統室及官邸等地。



3日公調處逮捕行動未能成功，關鍵原因在於警衞處動用“法律武器”進行阻攔。儘管法院在簽發逮捕令時明確指出，這一逮捕令不適用於《刑事訴訟法》相關條款內容，但警衞處堅持“按照合法流程採取警衞措施”。

