美專家答中評：特朗普的前半年對美中很關鍵

特里奧洛表示，特朗普第二任政府早期對華關係開局如何非常重要 中評社圖 中評社華盛頓1月3日電（記者 余東暉）美中技術問題專家特里奧洛（Paul Triolo）對中評社表示，鑒於美中之間互不信任，特朗普上任後，雙方不太可能達成“大交易”。但是，如果雙方能在特朗普上任後半年內達成中小協議，就能為以後更大的協議奠定基礎。因此，特朗普第二任的前半年對美中關係很關鍵。



美國奧爾布賴特石橋集團中國事務高級副總裁兼技術政策負責人特里奧洛日前接受媒體訪問，談特朗普即將再度執政後中美關係的走勢。



特里奧洛表示，特朗普在乎美中關係，不在乎台灣。因此，預期特朗普將在其執政的頭半年內嘗試與中方達成某種貿易協議，儘管可能是有限的協議。如果這個過程走得不順，半年後其政府中的“對華鷹派”可能出場。



特里奧洛指出，馬斯克在這頭半年內將發揮重要作用，決定雙方能否達成某種安排，以減少緊張關係，為特朗普政府後半段的美中關係奠定建設性的基礎。馬斯克肯定會參與其中，問題在於特朗普在多大程度上聽馬斯克的建議。馬斯克還可能推動中國的電動車、汽車電池來美投資建廠。特朗普關心關稅，關心股市，但是他是否關心美中和平共存？這裡存在未知數。