快評：柯文哲案重傷台灣“司法”形象

中評社快評/前台北市長柯文哲涉京華城等案，去年12月26日遭台北地檢署起訴求處28年半重刑；27日准以新台幣3000萬元交保，但檢方提出抗告，台灣高等法院29日發回台北地院更裁；台北地院29日下午重開羈押庭，深夜宣判：柯文哲准予新台幣7000萬元具保等；但台北地方檢察署再次對柯交保提出抗告，台灣高等法院1月1日撤銷原裁定，台北地方法院羈押庭1月2日深夜裁定柯等4人全部羈押禁見。



雖然柯文哲案涉及的問題原貌及法律責任有待釐清，但迄今為止的貞辦過程或處理方式給人的深刻印象是：政治追殺、政治辦案的斧鑿很深，好像無論如何檢調就是要把柯關起來！台灣司法的標準在哪裏？



為此，台灣民眾黨1月3日上午發出全台總動員號召令，1月11日下午2點將在台北市中正紀念堂自由廣場舉辦“釘孤枝(閩南語：單挑)，還我司法正義，人民怒吼集結”集會，要對賴清德怒吼。國民黨主席朱立倫3日下午在臉書發文表示，執政者以反貪腐之名行政治迫害之實，讓台灣司法的公信力蕩然無存，聲援在野力量司法節上街抗議。



國民黨籍前台北市長郝龍斌1月3日在臉書發文感嘆，檢調辦案，藍綠白有別，司法公信力蕩然無存！郝龍斌說，司法機構本應是社會正義的最後一道防線，但現今的情況讓人不禁懷疑，這些案件的結果固然不樂觀，但司法和檢調的公信力也隨之一起陪葬了。



可以確定，不管柯文哲案的後續發展如何，迄今已重創台灣的“司法”和民進黨執政當局的形象，至於對民眾黨及台灣政治發展的影響還有待觀察與評析。

