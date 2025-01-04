中評社北京1月4日電／網評：英軍情五處成中英關係改善“攔路虎”



來源：大公報 作者：江樂士



在2022年10月17日，一批“港獨”分子聯同英國反華政客伊恩.史密斯（Iain Duncan Smith）和羅傑斯等在中國駐曼徹斯特領事館外聚集，揮舞煽動性標語挑釁領事館內人員，引發肢體碰撞。



雖然挑釁者的行為已違反英國《公共秩序法》，但他們從未被檢控。相反，領事館人員身為事件中的受害者，反而被誣蔑。



伊恩.史密斯及其黨羽信奉美國霸權主義，不錯過任何機會惡意詆毀中國。自工黨政府上台並致力尋求改善中英關係後，他們便加大反華力度，企圖阻撓兩國改善關係。



反華政客的伎倆之一便是打擊對促進兩國關係起橋梁作用的華人，他們的瘋狂舉動讓越來越多居英華人無辜受牽連。李貞駒便是當中一個好例子。她自幼隨家人移居英國，獲得英國執業律師資格後積極推進中英友好關係，並擔任兩國之間的親善大使，大大提高了英國低調華人社區的知名度。在2019年，她獲時任首相文翠珊高度肯定，讚揚她為英國社會和當地華人加深彼此認識，促進雙方的溝通與合作。



然而，李貞駒因為熱心推動中英關係而被反華分子盯上。英國軍情五處在2022年誣告李貞駒從事“政治干預活動”，並指控她可能為中國進行間諜工作。可是，當局由始至終也沒有找到證據證明軍情五處的指控屬實。李貞駒後來控告軍情五處違反人權，法庭表示沒有證據顯示她從事非法活動或其他不當行為。此事令李貞駒聲譽嚴重受損，她的兒子也因此失去了工作，她本人一度因受到死亡威脅而躲起來。



李貞駒不是孤立事件，另外一些推動中英友好關係的英籍華人也被反華分子盯上。最近，一名與英國王室有業務往來的華裔商人成為了調查對象。該名商人代表王室成員與中國投資者做生意，全然合法。然而，他卻被軍情五處控告從事間諜活動。其後於2023年，當局更以公眾利益為由禁止他入境英國。雖然沒有實質證據顯示該名商人觸犯法律，但在軍情五處眼中，提倡中英友好的英籍華人猶如幹犯重罪。



去年12月16日，伊恩.史密斯以及另一名反華政客圖根達特（Tom Tugendhat）提出把中國納入“外國影響力登記計劃”，即視中國對英國構成國家安全威脅，使得任何為中國提供服務的人士都必須向當局登記其活動。因此，把中國納入該計劃無疑是敵對行為，會破壞正在回暖的中英關係。

