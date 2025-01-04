中評社北京1月4日電／網評：銀行跨境服務提升香港金融門戶角色



來源：大公報 作者：沈可為



香港國際金融中心既是香港的亮麗名片，也是國家推進金融強國建設的寶貴財富和重要一環，在金融強國建設的過程中，香港可以進一步發揮自身優勢，做好匯聚國際金融資本的“超級聚寶盆”，對接國際金融規則的“超級聯繫人”，運籌對外金融關係的“超級支撐點”的角色。行政長官李家超在新一份施政報告中表示，會持續優化“互聯互通”機制，強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，助力人民幣國際化。踏入新一年，各界期待特區政府全力朝著這個方向發展。



2024年適逢香港和內地金融市場互聯互通十周年，國務院發布資本市場新“國九條”作出“拓展優化資本市場跨境互聯互通機制”等部署。互聯互通機制持續優化，各項升級措施陸續推出，取得良好效果。跨境理財通1至10月境內銀行跨境匯劃金額累計814億元，同比增長11.6倍。



香港的銀行業在提供跨境銀行服務方面擁有豐富經驗。香港作為全球第三大國際金融中心，資本市場交易有相當大一部分來自國際投資者。而香港金融市場向外輻射包括兩個層面，一是擔當內地市場對外的金融橋梁及窗口，二是擔當亞洲時區的主要離岸金融市場，為亞太地區尤其是周邊國家和地區提供一流的離岸金融服務。通過這兩個層面，香港正加強聯通中國與世界的角色。



聯通中國與世界資金鏈



香港有眾多國際投資者，透過不斷完善提升香港與內地的銀行跨境服務，將有利聯通中國與世界的資金鏈。



2023年，中銀香港為智能科技產業集團（TCL）完成辦理中國和阿根廷貿易項下的首批跨境人民幣業務，為其向阿根廷銷售電器類商品的出口貿易完成跨境人民幣結算，以專業高效的跨境貿易和人民幣服務能力，支持其拓展海外市場。

