中評社北京1月4日電／網評：抹黑香港“規避制裁”荒謬可笑



來源：大公報 作者：李穎彰



《華爾街日報》近日發表了一篇毫無根據的文章，誣稱特區政府協助俄羅斯“規避美國制裁”，這不僅是對香港聲譽的惡意攻擊，更是對中國的抹黑行動。



此類抹黑並非首次出現，過去數月來，某些西方媒體反復炒作類似的無稽之談，妄圖損害香港的國際形象。然而，有關報導不僅沒有提出任何事實依據，更暴露外國反華勢力妄圖“以港遏華”，打壓遏制中國發展的圖謀。



首先，《華爾街日報》的文章的錯誤在於，將香港這個全球貿易樞紐的正常運作，與其聲稱的所謂“制裁規避行為”混為一談。作為全球最繁忙的自由港之一，香港的經濟模式本質上就在於促進來自世界各地，包括持不同立場的國家之間的貿易往來。這一經濟特性並不能被視為違法行為的證據。



該報文章提到，2023年香港與俄羅斯的貿易額約為7.5億美元，主要涉及微晶片及其他商品，並試圖以此“證明”特區政府支持俄羅斯的軍事行動。



其實，這一數字僅占香港當年總貿易額約1萬億美元的極小部分，僅憑貿易數據並不足以證明其結論；而涉及晶片貿易都是正常的貿易，絕不等同所謂的“支持俄羅斯軍事行動”，更何況該報完全拿不出任何有說服力的“不合法”證據。



刻意歪曲正常貿易活動



其次，香港的角色更多是作為全球物流樞紐，而非商品的最終目的地或來源地。許多商品僅經過香港中轉後再出口至其他地區，這是國際供應鏈運作中極為正常的現象。將香港的中轉角色與商品的最終用途強行掛鈎，既荒謬又不公正。這種選擇性引用數據的做法，不僅缺乏必要的背景說明，更暴露出其刻意誤導的企圖。

