中評社北京1月4日電／網評：“超高淨值人士”參與北都發展



來源：大公報 作者：卓銘



回顧過去香港一年，在面對內外環境諸多挑戰的情況下，香港仍能取得不少亮眼的成績。財經事務及庫務局局長許正宇日前表示，“新資本投資者入境計劃”自推出以來已接獲逾750宗申請，預計將為香港帶來超過220億元總投資額。如此多超高淨值人士參與對香港的投資，正是對香港前景的信任和支持。新一年，香港雖然仍有不少困難和難題需要逐一解決，但靠著作為國際金融中心的基礎競爭力、內聯外通的獨特優勢，加上特區政府務實進取、銳意改革創新的態度，以及海內外投資者的堅定信心支持，香港必將實現更高水平發展，再創新的輝煌。



去年香港進一步鞏固了國際金融中心的地位，《全球金融中心指數》排名重返世界第三。在資產及財富管理行業方面的成績，也非常突出。在全球資金尋求多元配置的背景下，香港的資產管理業務持續增長，並交出亮麗成績單。截至去年上半年，香港私募基金管理的資本額已超過2339億美元，穩居亞洲第二，成為區內最大的對衝基金和跨境財富管理中心；市場估算香港共有超過2700家單一家族辦公室，其中過半資產規模超過5000萬美元。此外，在去年重新推出的“新資本投資者入境計劃”亦成效顯著，至今接獲超過750宗申請，預計帶來總投資額逾220億港元。



在全球經濟下行、外國反華勢力不斷試圖“以港遏華”等負面因素下，香港取得上述成績殊為不易。這些成果不但反映了國際投資者對香港市場，還有香港前景的信心，也展現出香港作為國際金融中心，在資產管理領域仍然擁有全球首屈一指的吸引力。



穩定有保障的財富管理環境



未來一年，香港面對的挑戰並不會比去年少。隨著新一任美國總統特朗普於本月20日上任，世界政經局勢無疑會變得更為複雜詭譎，香港是一個高度開放的小型經濟體，無可避免會面臨一定的衝擊。然而，挑戰與機遇並存，而且機遇遠比挑戰多。在地緣政治風險不斷上升的情況下，私人財富關係和投資經理越來越需要幫助高淨值個人和富裕客戶應對日益波動的市場。香港在地理上遠離歐洲和中東這兩個目前正在發生大規模熱戰的地區，並且有成熟的法律制度、完善的金融制度、龐大的金融業體量，對於高淨值人士來說，香港正是一個能為他們提供穩定和有保障的財富管理環境。

