新丁區議員　煥發社區活力

左圖：莊雅婷的辦事處舉辦萬聖節派對，吸引不少小朋友參與。右圖：特首李家超視察林村許願市集，點贊城大農場出產的本地乳製品。左二為區議員李漢祥。（圖源：大公報） 中評社北京1月4日電／據大公報報導，本港重塑區議會後，恢復了委任制，一批充滿活力與專業背景的“新鮮面孔”加入區議員行列。他們來自各行各業，帶著豐富的專業知識和滿腔熱情，為社區治理帶來了全新的視角和思路。



李漢祥和莊雅婷在2023年末分別被委任為大埔區議員及西貢區議員。作為經驗豐富的人力資源管理顧問，李漢祥表示：“未來將繼續利用自己的人脈資源，推動更多大學和社區的合作。”充滿朝氣的00後青年莊雅婷說：“我希望透過創新的方式與市民接觸，讓市民感受青年的活力。”＼大公報記者 吳俊宏



西貢區



化身灰姑娘 與青年群體拉近距離



“我希望透過創新的方式與市民接觸，讓市民感受青年的活力。”去年，西貢區迎來一位充滿朝氣的00後委任區議員──莊雅婷。她以獨特的青春視角和創新思維，為社區注入了活力。



作為今屆最年輕的區議員，莊雅婷坦言初時確實遇到一定的困難，但經過一年努力，她的團隊已建立了堅實的服務基礎。她最感自豪的，是團隊開展的多元化青年工作。“我們的辦事處舉辦萬聖節活動，吸引了四百人，其中大部分是小朋友！這對我來說是非常成功的。”她興奮地分享。



萬聖節當晚，莊雅婷化身灰姑娘，在海濱公園小朋友打成一片。在給孩子們帶來快樂的同時，她希望進一步拉近與年輕父母及廣大青年群體的距離。她相信，通過這樣的心靈交流，能夠更好地理解並回應社區居民的需求。



莊雅婷續說，她與團隊迄今已走進六間中學，舉辦青年交流會，內容包括以施政報告為主題，邀請立法會議員解答學生疑問。她笑著說：“學生們的問題非常尖銳，超乎我的想像！從青年政策、教育政策到引入人才、夜繽紛活動，甚至醫療問題，他們都有所關注。”莊雅婷表示，學生們對政府政策有很多疑問，“往往經過幾個小時的交流，我和立法會議員解答完問題後，大家的態度有了很大轉變，這就是溝通的力量！”

