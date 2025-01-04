運輸及物流局：欖隧新收費須避免擠塞

中評社北京1月4日電／據大公報報導，大欖隧道專營權將在今年5月屆滿，並由政府收回隧道後自行營運，屆時將實施三個時段的分時段收費。運輸及物流局局長陳美寶昨日出席立法會相關法案委員會表示，建議恪守用者自付、收回成本的收費原則，同時要考慮交通管理，避免交通擠塞。



根據政府建議的分時段收費，私家車在繁忙時段收費45元、一般時段收費30元、非繁忙時段收費18元；的士全日劃一收28元；貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費43元。



選委界議員吳傑莊指，部分市民認為建議收費較貴，期望再下調，並關注政府收回隧道後，維護成本應可與其他隧道產生規模效應。



選委界議員劉智鵬認為，政府應以調節車流為最主要目標，研究分時段以外的收費方案，例如繁忙時段越多人共乘可享隧道費折扣，減少使用隧道的車流。



經民聯議員陸瀚民引述，政府指日後11號幹線通車後，可紓緩大欖隧道壓力，認為大欖隧道收費屆時有望再減，建議當局就隧道費制定公開的可加可減機制。



陳美寶回應表示，政府以不少資源興建和營運隧道，要以長遠目光，恪守收回成本和用者自付原則，重要考量是要避免隧道擠塞，認為收費建議已盡量回應市民需求。她表示，要守住繁忙時段的收費，至於一般時段及非繁忙時段的收費，當局會檢視是否有下調空間。



陳美寶又指，當局採取開放態度適時檢視隧道費，目前以運輸模型分析，預計大欖隧道在繁忙時段會出現交通擠塞，運輸署會持續監察新界西和新界北交通情況和需求變化，包括日後11號幹線等新基建落成後，對於新界西北交通網絡的影響。