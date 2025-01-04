政策加力、審批提速　多項利好促經濟發展

（圖源：央視新聞） 中評社北京1月4日電／據央視新聞報導，1月3日，國務院新聞辦公室舉行“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會。國家發展改革委有關負責人表示，2025年，我國將以更大力度實施“兩新”“兩重”政策，推進提振消費專項行動。



買手機、平板、智能手表手環有補貼了



國家發展改革委有關負責人表示，2025年，要加力擴圍實施“兩新”政策。一是擴大範圍，將設備更新支持範圍擴大至電子信息、安全生產、設施農業等領域。實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手表手環等3類數碼產品，給予補貼。二是提升標準，進一步提高新能源城市公交車及動力電池更新、農機報廢更新補貼標準，加大家裝消費品換新的支持力度。



更多水利、鐵路項目 納入“兩重”支持範圍



2025年，國家將以更大力度支持“重大戰略實施和重點領域安全能力建設”項目。將水利支持範圍拓展至全國大中型灌區、大中型引調水工程；將重點都市圈城際鐵路建設等項目，納入支持範圍。



2025年將實施提振消費專項行動



發布會上，有關負責人還表示，2025年將實施提振消費專項行動，不斷豐富消費產品服務供給，一視同仁支持不同所有制、不同註冊地企業參與以舊換新。2025年將促進居民增收減負，適當提高退休人員基本養老金和城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準。



改善消費環境 落實好帶薪年休假制度



此外，還將改善消費環境。完善商貿物流體系和冷鏈物流體系，有效降低全社會物流成本。落實好帶薪年休假制度，釋放節假日消費需求。辦好中國品牌日活動，組織開展國貨潮品進鄉村、進社區等公益行動。持續推進信用體系建設，著力營造放心的消費環境。



新年新氣象 中國精氣神·消費提質

