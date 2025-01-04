破解難點　吸引新血　業界盼發展科技農業

左圖：漁護署人員在嘉年華介紹農展區的智能種植照明系統。右圖：農展區內展示現代化農用機械和多項種植科技。（圖源：大公報） 中評社北京1月4日電／據大公報報導，本地漁農產品因其新鮮，受到不少市民青睞。不過，每種農作物的產出可謂“粒粒皆辛苦”，在極端天氣與人手不足等問題下，本地農業從業員面對極大挑戰，他們希望借助科技發展農業來突破難點，並吸引更多年輕人入行。



極端天氣野豬為患最困擾



在本地漁農美食嘉年華參與設立攤位、山林農場負責人鐘澤垣昨日向大公報記者表示，他務農多年，認為極端天氣和野豬等野生動物滋擾最困擾。他說，今年帶了大約百餘斤農作物參加嘉年華，若非受天氣影響，產量可以更高。他表示，全球暖化下去年11月等冬季月份的雨水較多，氣候過於濕熱，影響姜等植物產量。而野豬數量眾多，農田作物常遭野豬拱土破壞。



青年協會有機農莊高級農莊經理彭玉婷向大公報記者表示，除了受到天氣影響外，人手不足、土地資源緊張，亦影響本港的農業發展。《漁農業可持續發展藍圖》鼓勵本地農場更多採用環保和現代化作業模式，她表示認同，認為發展科技農業是未來趨勢。她又說，農莊有意在今年中推出教育活動，增加年輕人認識科技農業。