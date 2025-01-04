中評社北京1月4日電／網評：踐行以民為本 切實紓解急難愁盼



來源：大公報 作者：龔之平



民有所呼，我有所應。人民對美好生活的向往，就是我們的奮鬥目標。



“以人民為中心”是中國共產黨的執政理念，堅持發展成果由人民共享，讓人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續。



“始終堅持以人民為中心，解決好廣大居民最關心最迫切最現實的問題，創造更多更好的發展機會，營造更加公平的社會環境，不斷實現居民對美好生活的向往。”國家主席習近平在慶祝澳門回歸祖國25周年大會上，對港澳兩個特區的發展、對港澳居民的民生福祉，念茲在茲，指引了未來努力方向。



回歸祖國27年來，中央高度重視香港居民的切身和長遠福祉，堅定支持特區政府改善民生、造福百姓。隨著過去4年多來的撥亂反正，香港迎來了前所未有的發展環境，民生建設也迎來了新高峰。



行政長官李家超帶領新一屆特區政府，全面落實習近平主席提出的“四點希望”，切實排解民生憂難，破藩籬、拓土地，增建屋、強就業，惠民生、添幸福，一年來亮點紛呈成效有目共睹。



全面貫徹以民為本，有效紓解民生憂難，“一國兩制”實踐邁入新階段，匯聚各界強大力量，共同打造“幸福香港”！



掃除障礙 民生就是最大的政治



回歸以來，香港各項事業獲得長足發展，一些關鍵指數的國際排名長期位居世界前列。但經濟發展的同時，民生建設卻跟不上。原因何在？

