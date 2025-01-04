二十屆中央巡視全覆蓋完成近50%！

（圖源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，巡視如利劍，是全面從嚴治黨的戰略性制度安排。



中央巡視辦最新數據顯示：二十屆中央第三、四輪巡視共巡視68家單位，截至目前，二十屆中央巡視全覆蓋任務完成率近50%。



二十屆中央紀委三次全會提出，堅持板塊輪動、整體推進，打破常規套路，穿插運用多種方式，深入探索提級巡視、聯動巡視，不斷提高巡視發現問題的能力和水平。



與時俱進，二十屆中央巡視“新動作”不斷——



在中央巡視組巡視中管金融單位的同時，首次同步部署31個省區市和新疆生產建設兵團對134家地方金融單位上下聯動開展巡視，基本實現對金融板塊的巡視全覆蓋；



中央巡視對地級市提級巡視。有的省對地級市黨委管理的國有企業開展提級巡視，有的中央單位對部分權力集中、問題風險突出的三級單位開展提級巡視；



中央第三輪巡視期間，專門建立與中央金融辦、國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會等部門的溝通協調機制，形成整體合力；



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2024年2月，新修訂的《中國共產黨巡視工作條例》全文公布。



新修訂的條例首次把村（社區）黨組織納入縣級黨委巡察範圍。各地區結合實際情況，扎實開展對村巡察，推動市縣巡察向基層延伸，打通全面從嚴治黨“最後一公里”。

