港具地理優勢　郵輪經濟大有可為

中評社北京1月4日電／據大公報報導，本港上月訪港旅客錄得426萬人次，全年訪港旅客接近4500萬人次，按年上升31%。郵輪旅遊是特區政府全力推動旅遊業﻿復甦的重點工作之一，郵輪經濟也是國際間旅遊城市的必爭之地。內地郵輪“鼓浪嶼號”將於四月起重新以香港作為母港，並於往後八個月推出66班航次，料可為香港帶來近10萬旅客。



有旅遊業界人士表示，香港擁有獨特的地理優勢，無論是前往日本、韓國，還是越南、泰國，都處於亞洲的中心點，配合香港作為國際航空樞紐及發展蓬勃的高鐵，香港有能力發展具中國特色的郵輪品牌。＼大公報記者 伍軒沛



“鼓浪嶼號”郵輪所屬公司星旅遠洋的宣傳及公共關係高級經理馬睿川，前日接受《大公報》訪問時表示，由4月至今年底，“鼓浪嶼號”將有66班航次以香港為母港，主要是前往日本及越南等航線，預計帶來約10萬人次旅客。船票價格較適合中產家庭，設有四晚、五晚及六晚行程，路線組合達到八組。以四晚的旅程為例，房間價格從2199元起的普通房，到較高級的房間於旺季時價格亦只需5889元。



方便游日韓及東南亞國家



馬睿川認為，香港作為亞洲航線出發點的中心，無論是去日韓國家還是台灣地區，以及東南亞其他國家都非常方便。而將母港定在香港，主要是希望吸引大灣區、華中地區的客戶。他有信心能夠吸引亞洲地區的旅客前來，“香港是國際航空樞紐，在香港設為母港，相信對國際客戶而言，無論是出入境還是旅遊選擇，都會是更為吸引的。”他認為，旅客到港後，上船前後的任何消費，無論是本地游還是乘搭交通工具、餐飲等，相信對香港的旅遊業都會有幫助。



在4月正式設母港於香港之前，“鼓浪嶼號”還會分別於1月6日、1月10日於香港短暫停泊，再分別出航到日本，然後回到現時的上海母港。為了能夠更好地增加知名度，“鼓浪嶼號”亦會於2月於內地綜藝電視節目合作於船上拍攝綜藝節目，希望借此多作宣傳。



根據香港旅遊發展局2023年調查，在香港登船或離船的訪港郵輪旅客，在岸上的人均消費約為3000元。目前以香港為母港的郵輪，還有皇家加勒比國際郵輪“海洋光譜號”、名人郵輪“名人極致號”等。

