反腐為了人民——年度反腐大片即將開播

（圖源：央視新聞） 中評社北京1月4日電／據央視新聞報導，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台央視聯合攝制的四集電視專題片《反腐為了人民》，將於1月5日至8日在中央廣播電視總台央視綜合頻道晚8點檔播出，央視新聞新媒體平台同步播發。



江山就是人民，人民就是江山，人民立場是中國共產黨的根本政治立場。新時代新征程，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上，必須以黨的自我革命引領社會革命，確保黨和人民賦予的權力始終用來為人民謀幸福。



專題片《反腐為了人民》展現了紀檢監察機關深入貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記重要指示批示精神，在全國開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，集中解決一批群眾反映強烈的突出問題，深入推進風腐同查同治，持續深化糾治“四風”，緊盯新型腐敗和隱性腐敗，不斷豐富防治的有效辦法，深化以案促改、以案促治，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件的明顯成效，生動講述了紀檢監察機關堅持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍，堅持反腐為民、反腐惠民，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，讓人民群眾切身感受到黨中央和習近平總書記的關心關愛就在身邊，公平正義就在身邊。



專題片選取了12個案例，共四集，分別為《懲治蠅貪蟻腐》《風腐同查同治》《揭開腐敗隱身衣》《以案促改促治》。