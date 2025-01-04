滑雪服裡的“潮”生意

2024年11月23日，滑雪愛好者在位於吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區的北大湖滑雪度假區內滑雪（無人機拍攝）。（圖源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，隨著冰雪運動熱度持續攀升，滑雪服迎來銷售旺季。



據天貓發布《2024年輕人新年購物車圖鑒》顯示，歲末消費季期間，滑雪服成交同比增長超50%，“多巴胺色系”（指色彩鮮艶、明亮）雪服受年輕人青睞。



在社交平台上，與滑雪服相關的話題頗受關注。小紅書上，＃雪服穿搭＃相關筆記高達8萬多篇，不少網友在帖子裡求購雪服鏈接；在抖音上，＃00TD（今日穿搭）的新戰場是雪場＃＃雪場即秀場＃等話題登上熱榜。



從非必要購買的滑雪裝備，到以雪服為核心造型演繹的“雪系穿搭”，消費者對滑雪服的需求發生了哪些變化？滑雪服如何從運動裝備變成一門“潮”生意？



“發燒友”看重專業性 “小白”在意性價比



“這套雪服（上衣和褲子）加起來大概花了七千多。”滑雪愛好者耿先生對記者說。在他看來，滑雪服作為運動必需品，價格即便高些也可以接受，畢竟裝備好壞可能直接影響著運動體驗。



“我也不是上來就花那麼多錢，剛開始滑那會兒，也在雪場租借滑雪服。”耿先生說，“但雪場租的滑雪服通常比較濕，而且有時碼數也不全，來的次數多了還是覺得穿自己的衣服更方便。”



據耿先生介紹，現在從雪服到雪板、雪鏡、雪鞋等，都自行購置，全套下來大概四萬左右。隨著個人技能的提升，想要挑戰更高難度的動作，裝備也會相應更新換代。“光是雪服，我已經換了四套。”他說。



像耿先生這樣願為裝備投入的滑雪“發燒友”不在少數。



據京東消費及產業發展研究院數據顯示，48.7%的滑雪“發燒友”（雪齡在5年以上）願意“從頭到腳、從裡到外”購置專業裝備；38.2%擁有多款不同顔色、款式的滑雪服，56.6%的滑雪“發燒友”在滑雪裝備及服飾投入上花費在5000元以上。

