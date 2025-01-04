香港牙科街症下周起設候補機制

中評社北京1月4日電／據大公報報導，衛生署牙科街症服務自本周一（30日）起，轉用網上登記系統，但有不少中簽人士“甩底”。衛生署昨晚表示，下周一（6日）起，將適度增加中簽名額至超過實際服務名額，並引入候補機制，以填補可能出現的就診空缺。



陳凱欣反對懲罰缺席者



衛生署計劃，自下周一起，完成網上登記而未被抽中的65歲或以上長者，將透過抽簽獲優先列入候補名單，收到電話通知的候補人士會獲安排到其揀選第一意願的診所就診。在抽簽結果公布當日，衛生署會主動聯絡所有中簽者，確認他們是否收到短訊，提醒他們翌日的診所地點及應診時間。若得悉有中簽者未能出席，署方會直接致電聯絡候補名單人士，於翌日早上8時30分到達所選診所登記就診。



署方提醒，在就診當日，所有獲發服務名額的人士必須於早上8時30分抵達指定的牙科診所登記。牙科診所在核實人數後若發現仍有空缺，會在上午9時30分起，陸續致電候補名單上的人士，以填補空缺。候補人士需於上午11時30分前到達指定診所登記應診。署方表示，如有需要或會考慮引入機制以阻嚇缺席及濫用情況。



立法會議員陳凱欣向大公報記者表示，增加名額和設候補機制的方法，都有助於避免浪費資源，但因主動致電需大量人手，相信有關措施屬暫時紓緩性質，建議構思長遠方法。政府此次亦有積極回應相關問題，未來市民若不想跨區應診，登記時可無需填滿所有志願，只選擇距離自己較近的即可，她反對設缺席者懲罰機制。



立法會議員周浩鼎向大公報記者表示，歡迎政府回應相關要求，引入超額抽簽及後補機制，盼為更多長者能提供服務；同時特別加強除了短訊以外，更以電話方式主動聯繫中簽長者，並對他們進行解說及提醒，出席翌日的診治，這樣盼有助解決“中簽卻缺席”的情況。