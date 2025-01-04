“科學家歌迷”回應“以周傑倫的歌命名蜘蛛”

“科學家歌迷”（圖源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，近期，國際學術期刊雜誌Zoological Research：Diversity and Conservation（譯名《動物學研究：多樣性與保護》）發表一篇中國科學院西雙版納熱帶植物園蜘蛛分類研究論文，其中詳細介紹了新發現的園蛛科6個屬16個新種，16個新種蜘蛛的名字命名全部來自周傑倫的歌曲。



這些蜘蛛的名字分別是：安靜艾蛛、倒帶艾蛛、龍拳艾蛛、星晴艾蛛、花海桂齊蛛、飄移新園蛛、屋頂新園蛛、晴天彭園蛛、外婆錐頭蛛、借口宋園蛛、退後宋園蛛、擱淺唐園蛛、夜曲王園蛛、暗號尹園蛛、彩虹尹園蛛、稻香朱園蛛。



論文第一作者，銅仁學院農林工程與規劃學院院長米小其教授介紹，新種的發表是與中國科學院動物研究所李樞強教授團隊的合作研究成果之一，自己負責的是園蛛科這個類群。



今年44歲的米小其從大學時期就喜歡聽周傑倫的歌，是周傑倫的“歌迷”。



2022年，一次發表論文過程中，米小其以形態的特徵來給蜘蛛起名字，其中一個因為和其他種重復了，導致出錯影響論文發表。“此後我還特別謹慎地不去用形態特徵去給蜘蛛起名字，因為好多形態特徵詞都會被同行用到，所以這次乾脆就用不太一樣的名字來給蜘蛛起名。”他說。



一次在權威雜誌上發表16個新種，米小其認為，對於長期深耕某一領域的科研人員來說，這並不難。他介紹，在中國科學院西雙版納熱帶植物園科學研究的“富礦”裡，科研人員在18年間發現了900多個新種。“蜘蛛的每個種對我來說都比較熟悉，幾乎看一眼就知道是什麼種，看到不太一樣的，‘八九不離十’可以判斷它是不是新種，對自己熟悉的類群，新種建立起來會比較容易。”



米小其告訴記者，園蛛科中有很多有趣的特殊種類，比如菱棘腹蛛、外婆錐頭蛛等，它們屬於性二態極顯著的類群，成熟個體的雌性蜘蛛會比雄性蜘蛛大上很多倍。新物種的發表進一步揭示了我國豐富的生物多樣性，體現了生態保護工作的成效。



對於自己的論文發表能引發公眾共鳴，米小其感到很榮幸。“用周傑倫的歌給蜘蛛命名，讓科研工作跟大眾更加貼近，希望更多人來關注科研工作，支持生態保護。”他說。