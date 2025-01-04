韓國公調處未能逮捕尹錫悅

左圖：要求逮捕尹錫悅的民眾3日在總統官邸外與警方發生衝突。右圖：韓國公調處的調查員和警員3日下午撤離總統官邸。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京1月4日電／據大公報報導，3日上午，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）進入位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸，開始執行對被停職總統尹錫悅的逮捕令。執行過程中總統警衛處進行阻攔，雙方對峙約5個半小時後，公調處宣布行動失敗，暫停執行逮捕令。公調處對尹錫悅不回應法律程序的態度深表遺憾，強烈要求代總統崔相穆命令總統警衛處配合執行逮捕令。逮捕令的最後期限為本月6日。



公調處人員當地時間3日上午7時21分左右抵達總統官邸前。參與執行逮捕令人員共150人，包括公調處相關人士30人和警方特別調查團120人。警方還在總統官邸附近部署了2800餘名警力。



多次遇巴士及武裝警衛阻攔



公調處於8點2分左右突破了尹錫悅支持者和總統警衛處在總統官邸外的阻攔，成功進入內部，但在總統官邸大院的第一道鐵門打開後，就遇到由巴士和50多名總統警衛處職員組成的第一道“防線”。雙方對峙了30分鐘左右，約80名調查人員艱難進入總統官邸院內，前行了約100至150米，再次遇到大巴車和警衛處職員阻攔。



調查人員隨後改走旁邊的山路，在距離總統官邸建築約200米處，遇到了由10多輛巴士和轎車組成的“防線”。總統警衛處及官邸內的守衛人員共200多人組成“人墻”，阻止調查人員前進。



經與總統警衛處協商，公調處3名檢察官抵達總統官邸建築前，與尹錫悅的律師團見面，要求他們接受執行逮捕令。但律師團稱，由於逮捕令和搜查令“非法、無效”，所以“很難協助執行”。



公調處的調查員和警員稱，在前往總統官邸建築的路上，一直和總統警衛處的職員和其他警衛人員發生肢體衝突，並稱有部分警衛人員攜帶武器。



未知6日前是否再執行逮捕



眼見局勢僵持，由韓國警察廳、公調處和國防部聯合設立的共同調查本部表示，由於持續對峙，目前判斷事實上無法執行逮捕令，出於對現場人員安全的考慮，於當地時間13時30分左右暫停執行逮捕令，公調處人員撤離現場。

