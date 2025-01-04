﻿韓大樓火災　130人吸入濃煙受傷

左圖：大火被撲滅後，調查人員和消防員進入大樓內部。\法新社；右圖：韓國城南市一幢大樓3日發生火災，冒出滾滾黑煙。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京1月4日電／據韓聯社報導：韓國京畿道城南市一商住兩用樓3日下午發生火災。目前大火已被撲滅，消防部門共營救240多人，另有70多人自行疏散，無人死亡。共有約130人因吸入濃煙而受輕傷，其中約35人被送醫接受治療，據悉，沒有人受重傷。



這座建築物地下有5層、地上有8層，包括餐廳、游泳池、健身房、停車場等設施。電視畫面顯示，該大樓一度被濃煙包圍。據推測，起火的是大樓一層一家餐廳的廚房，當地時間16時30分左右起火後，火勢沿著排氣管道蔓延。



消防部門接到火警報告後，派出80多輛消防車和260多名消防人員趕赴現場，直至18時左右，火勢基本被撲滅。18時25分左右，消防部門解除緊急狀態。



從消防部門完成初步檢查後公布的照片來看，大樓內部並沒有太多煙霧進入，墻壁也未呈現焦黑色。一名消防官員表示，大樓內各層安裝的鋼質防火門可能均處於關閉狀態，考慮到火勢規模，如果防火門處於打開狀態，室內應該會充滿大量黑煙。



韓媒稱，得知起火後，樓內民眾迅速且冷靜地疏散也為減少人員傷亡發揮了重要作用。