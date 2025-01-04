讀者簽卡被重復扣數　一日有多宗同類個案

中評社北京1月4日電／據大公報報導，近日有visa信用卡用戶向《大公報》表示，有簽賬出現重復交易及重復扣款的情況，事件更涉及多間銀行的visa信用卡。金管局回應指客戶毋須為未經授權的重復交易負責，由去年下半年至前日，金管局收到1宗信用卡重復交易扣數的投訴，如有爭議可向商戶要求退款。



《大公報》收到讀者投訴，指去年11月29日在本港某酒店中餐廳消費後，用中銀visa信用卡簽賬數千元，至日前核對信用卡賬單時，發現該筆簽賬竟出現重復交易情況，無故出現兩次授權對方收取兩筆相同的款項。事後，該讀者向相關酒店瞭解事件，酒店方查核後，回應讀者指店方當日只收取了一次簽賬的消費款項，不知何故會出現二次授權簽賬，事件與酒店無關，懷疑與信用卡公司出錯有關。



酒店方表示，除了該宗重復交易事件，近日亦相繼收到五宗信用卡重復交易的投訴，而且好奇怪都在同日（11月29日）發生，事件涉及中銀、渣打、匯豐等銀行發行的visa信用卡，其中一宗最大的重復簽賬金額超過6位數。



酒店：無重復收取客人款項



酒店方強調，投訴的六宗信用卡重復交易均與店方無關。疑與信用卡公司技術出錯有關，店方只會收取一次簽賬的費用，不會重復收取客人的款項。



讀者事後向相關信用卡公司查詢，惟接通電話後，幾經輾轉及長時間等候，才獲客戶人員接聽，告知信用卡出現重復交易，與公司技術故障有關，相關款項會退回客戶。