去年4500萬人次訪港　大升31%

中評社北京1月4日電／據大公報報導，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，2024年訪港旅客數字接近4500萬人次，較2023年上升31%。當中內地旅客按年升幅約27%，非內地旅客升幅更顯著，按年上升約44%，12月的非內地旅客人數更創全面通關後單月新高。



羅淑佩表示，本港今年上半年舉辦至少93項盛事，包括啟德體育園主場館將舉行可容納逾萬人的演唱會，相信能夠吸引大批旅客來港，預計今年訪港旅客不會少於4500萬人次。



羅淑佩昨日在社交平台發文表示，深圳“一簽多行”個人游簽注恢復後，內地訪港人數不斷攀升。12月香港舉辦了多項盛事活動，聖誕及跨年活動包括“Panda GO！ 香港游”、西九文化區的聖誕煙火表演、12月28日晚上的全港首次煙火無人機匯演、在維港上空舉行的跨年倒數暨煙花音樂匯演等，吸引大量旅客訪港。



她表示單計去年12月，訪港旅客有426萬人次，內地旅客超過310萬人次，平均每日超過10萬人次，較11月平均每日人次高17%。周末的內地訪港旅客，平均每日更達13.2萬人次，較11月周末每日平均高17%。非內地旅客數字也同時上升，12月更創全面通關後單月新高，超過115萬人次，按年升幅約18%。



海外旅客增幅明顯



在剛過去的除夕及元旦，兩天共錄得約29.2萬旅客人次。羅淑佩說，雖然較2023年低約一成，但前年的除夕及元旦均為內地假期，而去年除夕並非內地假期，因此不能直接比較。她亦認為，海外旅客，特別是東盟國家旅客的增幅亦十分明顯，成績令人鼓舞。



她指出，除夕及元旦平均每日有14.6萬旅客人次，較2024年12月單月、第四季及全年每日訪港旅客人次，分別高6%、13%及20%。整個聖誕新年節日期間，每日平均13.9萬旅客人次，分布較過去平均，她說，“我相信是深圳‘一簽多行’重啟後，不少旅客可按自己的日程和假期安排，不必集中在‘紅日’訪港。”



啟德體育園將成為香港的新地標，羅淑佩認為，啟德體育園可與啟德郵輪碼頭相配合，“啟德體育園有一萬人的場館，比較適合可能不是五萬人的大型演唱會，但平時紅館或亞博做的演唱會有新場地可以用。”她說希望啟德郵輪碼頭帶來更多旅客，郵輪停泊碼頭後，若啟德體育園舉辦大型活動，郵輪旅客可以看活動後，晚上回船上休息，她形容“是相當好及相當舒適的行程”。