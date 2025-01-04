逮捕尹錫悅未果　韓國總統官邸發生了什麼？

1月3日，大量警方車輛停在韓國首爾龍山區漢南洞的總統官邸附近。（圖源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，韓國調查部門3日凌晨出發執行對總統尹錫悅的逮捕令，最終於當天13時30分左右“暫停執行逮捕”。這期間，韓國總統官邸附近都發生了什麼？相關方面有何反應？尹錫悅彈劾案的“下一步”是什麼？



當地時間3日凌晨，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）調查官分乘5輛車，從位於京畿道的政府果川辦公大樓出發，前往位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸，計劃對被停職的總統尹錫悅實施逮捕。



公調處一行當天早上抵達總統官邸入口，遭遇尹錫悅支持者和總統警衛處的阻攔，一度未能進入官邸，但最終得以進入。



據韓媒報導，當地時間8時許，公調處數十名調查官進入總統官邸正門，隨後與疑似為首都防衛司令部的部隊對峙。



另有報導說，有120名警方人員也進入了總統官邸執行逮捕令。



公調處當天對媒體表示，調查官在抵達總統官邸樓附近約200米時，遭遇由200多名軍人和警衛處職員組成的人墻阻擋，雙方發生肢體衝突。



韓聯社報導說，由韓國警察廳、公調處和國防部聯合設立的“共同調查本部”向總統警衛處處長出示了逮捕令，但警衛處處長表示“不允許搜查”，拒絕配合調查人員搜查官邸建築物內部。



無法執行



當地時間13時30分左右，韓國“共同調查本部”暫停執行對尹錫悅的逮捕。該部門發表聲明表示，根據目前狀況判斷，無法執行逮捕令。



聲明說，暫停執行逮捕是出於對現場人員安全的考量，後續措施將在研究後決定。

