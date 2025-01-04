港珠澳大橋2024年客流車流雙雙創新高

中評社北京1月4日電／據新華社報導，記者3日從珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站瞭解到，2024年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流與車流分別超過2700萬人次和555萬輛次，同比分別增長72%和71%，雙雙創歷史新高。



數據顯示，2024年，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳旅客超1620萬人次，同比增長63%，占口岸客流總量近六成。周末及節假日客流高峰頻現，當年該口岸日客流量超10萬人次以上天數達50天，是2023年的10倍。其中，2024年2月13日口岸單日客流量達14.4萬人次，創下港珠澳大橋開通以來單日最高紀錄。



港澳居民熱衷“北上”消費，內地居民“南下”熱度不減。隨著內地赴港澳“個人游”城市的持續擴容，圍繞港珠澳大橋打造的“一程多站”大灣區旅遊產品受到熱捧。2024年，持港澳旅遊簽注經港珠澳大橋往來的內地旅客已超過524萬人次，同比增長55%。隨著赴港澳旅遊“一簽多行”“一周一行”政策實施，經港珠澳大橋跨境出行的內地旅客數量有望進一步上升。



2024年，港珠澳大橋正式開通以來年車流量首次突破500萬輛次大關。“港車北上”和“澳車北上”政策帶來的便利正越來越深入人心，當年經港珠澳大橋邊檢站查驗的港澳單牌車數量超過300萬輛次，占口岸車流總量的55%。



港珠澳大橋邊檢站相關負責人介紹，為保證出入境人員車輛通關安全暢順，該站通過升級改造“一站式”系統，推進“貨兼客”通道建設，提高通行效率；持續深化珠港澳三地口岸執法聯絡協調機制，實現節假日客流車流提前預警和疏導；針對隨車通關老人、小孩數量增多情況，創新使用移動查驗模式，提升口岸通關體驗。