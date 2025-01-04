香港話劇團《天下第一樓》在京演出

中評社北京1月4日電／據新華社報導，3日至5日，香港話劇團《天下第一樓》將在北京天橋藝術中心連演4場。演出獲香港特區政府駐京辦支持，預計將吸引5000多名觀眾觀看。



《天下第一樓》1988年由北京人民藝術劇院首演，問世近40年來已演出近600場。2022年，香港話劇團為慶祝成立45周年，演出粵語版《天下第一樓》。2024年，香港話劇團復排此劇，並於當年底開啟內地巡演。



《天下第一樓》講述了清末民初的老字號烤鴨店“福聚德”由勢如累卵到東山再起再到面臨倒閉的歷程；頌揚了盧孟實等人的聰明才智、事業心與實幹精神；批判了游手好閑的敗家子習氣和黑暗腐朽的社會勢力。



“用粵語演繹京味是一次很好的兩地互動嘗試。”編劇何冀平說，京味的精髓不是語言，而是人的風範。《天下第一樓》之所以能感動很多人，在於表現了人性。戲裡的盧孟實、常貴等人，都在和自己的命運鬥爭。



導演司徒慧焯介紹，粵語版《天下第一樓》將重點放在“理解”，而非“模仿”上。“福聚德”不僅僅是一家店，更是一個包羅萬象的“江湖”。此次演出的舞台設計更為現代化，劇中關鍵的舞台元素，如烤爐、櫃台等，都將隨著劇情推進而靈活變化，為觀眾帶來全新視覺體驗。



主演謝君豪說，演出兩年來，他對舞台的理解愈發深刻。在無數次排練與正式演出中，他也嘗試將自己的人生領悟融入角色中。



香港話劇團於1977年成立，是香港歷史最悠久、規模最大的專業劇團。劇團成立以來，已製作並演出近500個劇目。