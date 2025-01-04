中國故事｜台胞送漂泊的鄉愁回家

劉德文探訪健在老兵。（圖源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，成塵之後，一個人的生命有多重？



台胞劉德文有自己的答案——12公斤。



12公斤，是一個骨灰壇的份量。21年，他背著300多位老兵的骨灰壇，從台灣一次次飛往大陸，護送老兵魂歸故里。



1949年，蔣介石集團退踞台灣，大批軍人入島。在兩岸隔絕對峙的數十年裡，他們中的許多人沒有結婚、沒有兒女，不能和親人團聚。歲月流逝，老兵凋零，漸被遺忘在島內社會的角落裡。



58歲的劉德文並未經過戰爭歲月，是老兵眼中的“少年郎”。一段特殊的機緣，一份厚重的大愛與責任，讓劉德文自2003年開始義無反顧承擔起“把鄉愁送回家”的厚重囑托。



作為在台灣屏東鄉下長大的“本省人”，劉德文曾經不瞭解“外省老兵”。直至1997年搬到高雄市左營區祥和裡，和1800多位大陸老兵相遇。



半屏山下的祥和裡，樹木葱鬱，掩映著建於20世紀70年代的民居。這裡曾經老兵聚居，最多時有4000多人，如今只剩十幾位。



鄰里情濃，劉德文孩子降生時，老兵們的關切令他感恩。後來經老兵們推薦，他當上裡長，還連任多屆，漸漸地，他與老兵群體有了更多交集。



“這裡的伯伯大多數人在台灣沒有兒女。”劉德文說。

