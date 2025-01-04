統一賽歷，中國三大球在行動

2024年11月27日，上海隊球員張俊傑（左一）和山東隊球員郝富博在第一屆全國青少年三大球運動會足球項目男子金牌賽中拼搶。（圖源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，由國家體育總局辦公廳、教育部辦公廳和中國足協聯合印發的2025年全國青少年足球競賽日曆近日發布，這是三方首次聯合發布全國青少年足球賽歷。多位業內人士表示，統一賽歷從無到有，是進一步深化體教融合、推進中國青少年足球發展的重要舉措。巧合的是，中國籃協和中國排協也在積極推進與統一賽歷相關的工作。



對於一名青少年球員而言，高質量的比賽在其成長過程中至關重要。單是國家級的青少年賽事，就有教育部牽頭的校園足球聯賽、中國足協主抓的中國青少年足球聯賽（中青賽）、國家體育總局組織的全運會、全國青少年三大球運動會等，另外還有濰坊杯、“熊貓杯”等在地方進行的國際賽事。



儘管比賽數量並不少，但過往存在各方按照各自計劃安排賽事、不同賽事時間發生衝突的情況，一些隊伍和優秀球員不得不做取舍。此外，因為一些客觀條件，部分賽事臨時公布賽程，甚至直到比賽臨近才組織報名，也讓球隊措手不及。



一位基層教練在接受記者採訪時透露：“比如一項暑期舉辦的賽事，我們到了六月下旬才接到報名通知，可原本我們在五月前就已經規劃好了七、八月的訓練比賽計劃。而且，報名窗口也衹有幾天時間，這讓我們想參加也來不及組隊。”



“有了統一的賽歷，不同水平的球員、不同層級的隊伍就可以更好地找到合適的比賽，長此以往才能提高水平。不然看上去比賽很多，但實力懸殊很大，各個部門看似都在投入經費，但存在資源浪費。”他說。



中國足協此次發布的統一賽歷涉及男子U13至U18共6個年齡段和女子U14至U18共5個年齡段的球員，包含中青賽、體校杯、職業俱樂部梯隊的比賽、校園足球高中男女總決賽等。不同賽事用不同顔色標注，在表格中一目了然。中國足協青少部負責人程旭表示，這份賽歷是各部門共同推進的結果，不僅有助於賽事統籌和優化，也能更好地凝聚力量，完善人才培養。



“這份賽歷由三方共同研究、共同商議，明確了各部門關注的重點年齡段和重點工作，各部門也可以根據實際情況，結合不同年齡段合理安排賽事時間，便於球員參賽。此外，訓練、培訓相關單位也可結合本賽歷，按需對青少年競賽、教練員培訓等工作進行統籌，進一步提升人才培養質量。”程旭說。

