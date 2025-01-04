在鐵嶺市銀州區七裡村，一台機器正在加緊造雪。（圖源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，田野變身冰雪樂園，沈陽市沈北新區單家村又換新顔。元旦假期以來，每天有數千名遊客走進這裡，在流光溢彩中觀看燈展，體驗雪地漂移、雪地摩托、雪中蹦迪等冰雪項目，品嘗地道的東北鄉村美食。



建在單家村的“稻夢空間”景區，是許多遊客到沈陽的冰雪旅遊打卡點。近年來，單家村與企業合作，將閑置的宅基地使用權依規有償流轉，開發“秋季看稻田畫、冬季暢玩冰雪”的鄉村文旅項目。



記者走進單家村，秋收後的稻田變成了20多萬平方米的冰雪世界。冰天雪地間，到處可見鄉村的元素，燈展主框架由稻草材料制成，冰場上拉著雪圈向前的是農用拖拉機。“我們的項目都是結合稻鄉特色開發的，希望大家在暢玩冰雪的同時能夠愛上美麗的鄉村。”“稻夢空間”景區設計師於敏思說。



2025年元旦當天，“稻夢空間”景區入園遊客人數達8000餘人次。鄉村冰雪熱，不僅熱鬧了鄉村，也讓許多村民成了員工，或是當起了民宿老板，2024年村民人均年增收2萬元。



這個雪季，遼寧加快冰雪與鄉村文旅產業融合，致力於打造集東北文化、鄉村民俗、非物質文化遺產等為一體的冰雪文化“新名片”，推動東北鄉村新年冰雪文旅熱。



在鐵嶺市銀州區七裡村，七裡鄉韵冰雪嘉年華剛開業不久。這裡曾因拍攝《鄉村愛情》系列電視劇而聞名。這個冬天，七裡村利用結冰水面和3個水塘打造冰雪滑梯、冰雪迷宮、雪地摩托、電動冰車等冰雪項目，同時開展趕大集、過大年節慶活動。



七裡村黨委書記王革新說，在鄉村冰雪游的帶動下，村民通過參與旅遊經營、提供旅遊服務、銷售農產品等多種方式，2024年村民人均年收入達3萬元，村集體年收入200多萬元。



在丹東鳳城市大梨樹村，既有就地取材的冰柱、冰掛、溜冰場等游玩景觀，還有特色鮮明的東北民居，讓遊客體驗原汁原味的東北冬季生活場景。“像回到姥姥家了，穿上東北特色的花棉襖，在熱炕頭一坐，溫暖又親切。”前來游玩的遊客陳帥說。



冰雪游為鄉村增添了新活力。從小在單家村長大的可玉，大學畢業後看好家鄉的發展機遇，返鄉成了景區一名員工。“過去村裡沒人願意回來，現在我們收到的求職簡歷一大堆，還有不少是外鄉人的。”可玉說，現在自己和父親都在景區工作，能為家鄉作貢獻，她感到既踏實又自豪。