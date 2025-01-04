拜登阻止日企收購美國鋼鐵公司

中評社北京1月4日電／美國白宮3日發表聲明說，美國總統拜登正式阻止日本制鐵公司收購美國鋼鐵公司。《紐約時報》說，拜登作出的決定背離了美國開放的投資文化。



新華社報導 ,拜登在聲明中說，由本土企業擁有和運營的強大鋼鐵產業是“國家安全的重要優先事項”。聲明說，日本制鐵公司收購美國鋼鐵公司將“使美國最大的鋼鐵生產商之一置於外國控制之下，給美國國家安全和關鍵供應鏈帶來風險”。



2023年12月，日本制鐵公司宣佈計劃以149億美元收購美國鋼鐵公司。有美國媒體指出，美國鋼鐵公司總部所在的賓夕法尼亞州是2024年美國總統選舉的關鍵“搖擺州”之一。在拜登退出競選前，他和對手特朗普都反對過這一收購方案。



主管外資審查的美國外國投資委員會此前表示，擔憂相關交易會導致美國鋼鐵產量下降，對國家安全構成威脅。日本制鐵公司則表示，這一擔憂沒有事實依據，不符合邏輯，充滿“推測和假設”。



美國鋼鐵公司曾呼籲美國政府批准交易。這家企業在一份聲明中表示，收購案是確保企業、員工、社區和客戶長久繁榮的途徑，“明顯增強美國國家安全和經濟安全”。



美國彼得森國際經濟研究所高級研究員加里·赫夫鮑爾此前接受新華社記者採訪時說，日本制鐵公司技術優於美國鋼鐵公司，收購案將改善後者長期發展前景，帶來更多就業機會。



《紐約時報》指出，拜登作出阻止交易的決定，背離了美國開放的投資文化，可能對美國經濟產生廣泛影響。