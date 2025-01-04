柯建銘號召大罷免　傅崐萁轟：不畏懼邪惡勢力

中評社台北1月4日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘4日舉行記者會，宣示將把“國民黨所有區域‘立委′都要罷掉”，引發藍委炸鍋，痛批民進黨不演了。國民黨“立院”黨團總召傅崐萁4日受訪指出，絕對不會畏懼邪惡的勢力。



中時新聞網報導，傅崐萁指出，國民黨是百年政黨，非常理性，黨團努力導正一些“國家”該有的政策，民生社福法案也都在進行，絕對不會畏懼邪惡的勢力，現在的國民黨是團結且有力量的國民黨，一切會以民意為依歸，呼籲民進黨當家不要鬧事，也請賴清德像一個“國家”的大家長，不要一邊說要喝咖啡一邊又要搞罷免，“希望民進黨不是越共，邊打邊談。”



至於是否以罷制罷，傅崐萁說，“國民黨有他的立場跟高度，讓人民自己去體會”。國民黨是團結的政黨，而且是“為國為民”，不只守護台灣，還要建設台灣。因此“國會議員”該做都會繼續進行，對於橫加在黨內“立委”身上的政治追殺，還是執政黨的迫害，完全無所畏懼。



“立委”許宇甄則是痛批，柯建銘提出要“雙罷”，罷免“立院”正副院長韓國瑜、江啟臣與41席國民黨區域“立委”，打算假借惡意、報復性罷免，幫助賴清德達到“國會”最大黨目的，這就是假民主之名，行綠色威權復辟，民主是指人民作主，不是民進黨作主。



藍委李彥秀也直言，柯建銘現在就是跟賴清德在搶民進黨內部的話語權，就是在爭取深綠獨派總司令的位置。柯建銘公開與賴清德唱反調已經不是第一次，從“立法院”正副院長選舉，到大法官被提名人劉靜怡的人事同意權，再到現在提案罷免韓國瑜，威脅全面罷免藍營41名區域“立委”，柯建銘就是要向外界宣示“‘立法院′的事情，柯建銘說了算。”