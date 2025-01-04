大罷免潮　翁曉玲喊“修憲”直接罷免“總統”

中評社台北1月4日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘4日登高一呼，強調要開啟雙罷，罷免“立法院長”韓國瑜以及全台41位藍營區域“立委”。對此翁曉玲指出，民進黨輸不起大搞罷免潮，鼓動青鳥對抗代議民主。因此她也倡議，罷免“總統”的提案，理應比照辦理，交由人民作主。因此倡議“修憲”，讓人民有權直接罷免“總統”。



柯建銘雖喊罷免韓國瑜喊得大聲，但根據《立法委員互選院長副院長辦法》，院長、副院長經全體“立法委員”三分之一以上人數提議，出席委員三分之二以上人數通過，得予以改選。以民進黨在“國會”的人數，加上藍白合作下，柯建銘的倡議難以實現。



中時新聞網報導，翁曉玲指出，原來賴清德說的“民主的紛爭，要用更大的民主來解決”，就是想用罷免來解決輸不起的事。如果罷免是解決當前台灣憲政民主危機的重要手段，那麼罷免“總統”，自然不能排除在外。



翁曉玲強調，目前“憲法”規定，罷免“總統”只能由“立法委員”提案，罷免“總統”案成立後才交由人民投票表決，就衹有一項罷免“總統”的方法。然而，“總統”既已由人民直選，為何人民無法直接行使“總統”罷免權？ 用更直接、更大的民主去解決不適任“總統”的問題？



翁曉玲表示，縣市首長、民意代表的罷免，均是由人民連署提案，以展現直接民主、實現直接民權，故罷免“總統”的提案，理應比照辦理，交由人民作主。翁曉玲也表示，她深知“修憲”雖然不易，但讓人民有權直接罷免“總統”，不失為一個可以節制“總統”權力的做法，因此也喊話增訂“總統、副總統由中華民國自由地區全體人民直接罷免之”的“修憲”案。



然而“修憲”的門檻相當高，需要四分之三“立法委員”出席且四分之三的“立法委員”同意，提出“憲法”修正案，並且進行六個月公告後，三個月內進行投票復決，票數要達到選舉人總額過半數的同意後才能通過。換言之，除非有綠委倒戈，否則要在此屆“立院”席次比例下“修憲”，恐難如願。