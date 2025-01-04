柯建銘提“雙罷”　國民黨回擊：不會畏戰

中評社台北1月4日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘4日舉行記者會，宣示民進黨將把“國民黨所有區域‘立委′都要罷掉”。國民黨嚴厲譴責，當初民進黨團幹事長吳思瑤佯稱民進黨不會介入罷免，現在已經完全撕破和解的假面具，就是要讓台灣陷入無止盡的對抗與惡鬥之中。國民黨也要正告，不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。



國民黨指出，賴清德才剛宣誓派任韓國瑜院長出席美國特朗普總統就職，甚至要再行前與代表團喝大和解咖啡。民進黨祕書長林右昌轉身就批評在野黨“無所不用其極地‘鬥’”。“立法院”民進黨團更提案要改選“立法院長”，今天柯建銘竟然提出全面罷免區域“立委”的雙罷主張。大玩兩面手法，哪裡有和解誠意。難道是賴清德的和解咖啡，太燙口了，燙傷了柯建銘玻璃心嗎？



國民黨批評，柯建銘的言行，已經宣示與多數民意對決，猶如出軌的失速列車，更是鋪陳賴清德走向韓國戒嚴的軌跡。難道民進黨口中更大的民主，就是戒嚴嗎？賴清德打從心裡計算就是要用戒嚴對抗民意嗎？



國民黨表示，過去這段時間民進黨暗中支援的罷免團體，早在法定罷免運作起跑日開始前，串連運作，積極連署，民進黨操作痕跡明顯。吳思瑤卻仍佯稱民進黨不會介入。柯建銘今天的宣誓直接撕破民進黨自己偽善的面具，毫不掩飾地宣稱將介入罷免，寧可背負惡意操作罷免的惡名，也要窮盡各種低劣的方法，鞏固民進黨執政威權，與多數民意對幹。



國民黨大酸，民進黨擺明就是選輸了想重選，更是積極幫助賴清德鋪陳挺戒嚴的民主倒退路線，充滿了“只把民進黨的民主當成民主”的惡劣威權心態。面對民進黨的惡意操作，讓“中華民國”民主憲政陷入危機，國民黨不會退縮，一定會更加團結，凝聚多數民意，共同對抗民進黨的假民主、真戒嚴。