再出招　柯建銘拋公投解散“國會”

中評社台北1月4日電／“立法院”會日前三讀通過修正《憲法訴訟法》、《公職人員選舉罷免法》及《財政收支劃分法》，“行政院”認為窒礙難行，2日正式提出覆議。綠黨團也計劃聲請“釋憲”與暫時處分，民進黨“立院”黨團總召柯建銘則提出公投解散“國會”，儘管民進黨團幹事長吳思瑤稱，公投案是較後面的事情，暫時沒有討論。柯建銘今日表示，公投當然可以解散“國會”，這是唯一的機會。



中時新聞網報導，柯建銘在記者會上指出，有人說他要提解散“國會”是瘋狂、沒有“憲法”常識，他解釋，《憲法》第57條規定，“立法院”可以對於“行政院”重大政策不認同變更之，“立法院”是權力分立原則，“立法院”有權力去對抗“行政院”，他就是用此條把核四廢掉，後來李登輝“修憲”，凍結“憲法”57條，但“立法院”可以“倒閣”解散“國會”。



柯建銘說，但是藍白現在過半，需要“倒閣”嗎？後來大法官釋字645號解釋，指出“立法院”可以提出公投，符合“憲法”主權在民與人民有創制、復決權，民意最重要，“修憲”就要公投，解散“國會”是更小的事情，解散“國會”用公投是可以的，否則完全沒有主權在民的機制，這是唯一的機會。



柯建銘強調，國民黨“毀憲亂政”，在“立法院”完全“違憲”、違法，我們“合憲”、合法的行為何錯之有？民主必須往前走，“國家”必須更進步，老柯沒有在怕，請國民黨不要胡言亂語，韓國瑜、江啟臣兩個是罪魁禍首；他表示，看到民意沸騰，我們要回歸民意，主權在民，民意才是王道。