罷免韓國瑜？藍委嗆柯建銘處於瘋狂狀態

中評社台北1月4日電／民進黨團總召柯建銘3日提案罷免“立法院長”韓國瑜。國民黨“立委”王鴻薇說，柯建銘權力無限擴大，近期常做瘋狂事情，上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂，現在看來柯建銘就處於這種狀態。



中時新聞網報導，王鴻薇直言，柯建銘最近常做瘋狂事情，週五竟然提案要罷免韓國瑜，改選“立法院長”，這是史無前例的事情，但是柯建銘幹得出來，還加碼要把藍委傅崐萁、陳玉珍、徐欣瑩通通送到“監察院”調查彈劾。



王鴻薇說，柯建銘這樣做法使民進黨大法官被提名人劉靜怡也質疑，這是哪門子的朝鮮法學，竟然要讓“監察院”調查彈劾“立法委員”，這些都是前所未有的事情。她直言，柯建銘因為現在權力無限擴大、膨脹，甚至常講如果“立法院”民進黨團委員不做什麼事，就要開除黨籍，儼然柯建銘變成柯主席，很多人說上帝要毀滅一個人必先使其瘋狂，現在看起來柯總召處於這樣瘋狂狀態。



國民黨“立委”許宇甄直指，柯建銘要為本屆“立院”亂象負起決大部分的責任，賴清德元旦文告說台灣要團結一致，還邀請韓國瑜喝咖啡，“總統府”咖啡豆都還沒買，柯建銘就堵在中山南路阻止韓國瑜前往重慶南路，到底是誰給了柯建銘勇氣當攔路虎？要和民進黨這隻大鱷魚搏鬥，最好的做法是先排光沼澤的水，而民進黨為了保住自己的優勢，勢必使出各種骯髒手段。



對於民進黨團昨天“立法院”院會突襲，變更議程提出“立法院長”改選提案，許宇甄認為，本屆“立法院”的亂象柯建銘需要負起決大部分的責任，他還活在過去8年美好時光之中，忘了現在已是2025年，民心已變。



至於綠委黃捷指藍委陳玉珍有中共身分證，引起陳玉珍不滿放話對賭，若沒有，黃捷要下台。王鴻薇則是怒嗆，黃捷現在顧左右而言他，真的爆弱，這些手段顯然就是老梗，丟國民黨“立委”紅帽子的認知作戰。