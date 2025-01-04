大罷免潮？柯建銘嗆罷免藍41區域“立委”

中評社台北1月4日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今日開記者會，主張要“雙罷”“立法院”正副院長韓國瑜和江啟臣，另外還有國民黨41個區域“立委”也應該全罷免掉；柯建銘說，國民黨“立委”存在只是“賣國”、讓台灣“亡國”，這些人存在對台灣一點價值都沒有。他強調，大罷免潮一定會來。



中時新聞網報導，柯建銘表示，他遭到媒體社論批評，現在是“老柯的垃圾時間”，這也代表國民黨怕了，才瘋狂式攻擊他。現在不是“老柯的垃圾時間”，而是老柯最成熟、最有戰力、最理性的時間。他在“立法院”31年，走過“國會”改選後的歷史，看了“立法院”的發展、政權移轉、“國會”改革，以及現在“國會”最亂象的時代，所以他當然有資格做該做的事情。



柯建銘稱，他在“國會”31年，路遙絕對知馬力，他看得懂現在處境是朝小野大，能夠做的就是喚起民意，讓民意沸騰，這就是草船借箭，必須如此才能救台灣，以民進黨現在“立委”的人數無法撼動藍白合作賣台行為，所以必須喚起民意，相信很多台灣人都看不下去、都要罷免，這個聲音已經響徹台灣雲霄。



柯建銘指出，他有責任要罷免韓國瑜以及江啟臣，罷免韓國瑜不是不分區不能罷免，他們是正副院長，可以用正副院長選舉辦法罷免，3分之1出席、3分之2同意，看到這兩次院會，所有案子一分鐘出委員會，可以看得出來，為什麼他們要這樣做，國民黨的“立委”和民眾黨“立委”，沒有任何論述能力，