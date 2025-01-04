逮捕尹錫悅受阻　韓國政治動蕩難解

中評社北京1月4日電／韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）3日對被停職總統尹錫悅執行逮捕令，但遭到總統警衞處阻攔。經過數小時的對峙，公調處宣佈行動失敗，暫停執行逮捕令。



新華社報導，分析人士指出，這一事件體現了當前韓國政治法律制度下公調處開展行動面臨的現實困境。在尹錫悅彈劾案和逮捕令問題上，韓國朝野對抗加劇，民意撕裂，韓國政局動蕩短期內恐難以破局。



警衞阻擋 逮捕令未奏效



3日上午，公調處和警方人員抵達位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸，計劃對被停職總統尹錫悅實施逮捕。在抵達官邸樓前約200米時遭到由200多名軍人和警衞處人員組成的人牆阻擋，雙方發生肢體衝突。調查人員在官邸樓前向總統警衞處長出示逮捕令，但總統警衞處長表示，根據《總統警衞法》“不允許搜查”。經過數小時的對峙，公調處宣佈暫停執行逮捕、撤離總統官邸。



逮捕行動失敗後，由韓國警察廳、公調處和國防部聯合設立的韓國“共同調查本部”表示，鋻於目前情況，如總統警衞處持續不配合，實際上不可能執行逮捕令。



2024年12月31日，韓國首爾西部地方法院以涉嫌發動內亂和濫用職權為由對尹錫悅發佈逮捕令。這是韓國憲政史上首次對現任總統發出逮捕令。尹錫悅方面律師團對此表示，沒有內亂罪調查權的調查機關申請簽發的逮捕令和扣押搜查令是非法、無效的。



此前，“共同調查本部”曾三次以涉嫌內亂、濫用職權為由要求尹錫悅到案接受調查，但尹錫悅均未出席。分析人士認為，檢察官出身的尹錫悅深諳法律漏洞，多次鑽法律空子，試圖“拖”到局勢反轉。

