背刺“盟友”美國人心態崩了　日本製鐵怒了

中評社北京1月4日電／美國總統拜登1月3日正式阻止日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司。歷經一年艱難審查，一夜回到原點，日企除了遭盟友背刺，還可能面臨超5億美元罰款。日媒稱日本製鐵將對美國政府提起訴訟。



多次讓步換來“致命一擊”



央視新聞報導，根據白宮聲明，拜登表示，若收購案被批准，美國最大的鋼鐵生產商之一將會受到外國控制，並對美國國家安全和關鍵供應鏈造成風險。



但他並沒有詳細說明這筆交易將如何危及國家安全。



隨後日本製鐵公司和美國鋼鐵公司發布聯合聲明，譴責拜登的決定，稱拜登阻止這一交易“反映出明顯違反正當程序和法律”，“以這種方式對待日本這樣的盟友，令人震驚且深感不安”。



此前，為了達成收購案，日本製鐵做出了多項讓步。日本製鐵多次派出副董事長兼執行副總裁森高弘等高管赴美游說，拋出投資誘惑，承諾在完成收購後追加27億美元投資，並成立以美國人占多數的董事會，甚至祭出最後手段，賦予美國政府針對產量調整的否決權。



阻力全是“自己人”



美國鋼鐵公司成立於1901年，總部位於賓夕法尼亞州匹茲堡市，在美國20世紀工業化過程中的作用不可或缺，是美國工業的傳統支柱之一。但近年來，美國鋼鐵公司持續虧損，鋼鐵產量和股票市值都遠遠落後於其他美國同類公司，不得不宣布出售。

