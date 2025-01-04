日多方批評美國政治化日鐵收購美鋼案影響惡劣

中評社北京1月4日電／美國白宮3日發表聲明說，美國總統拜登正式阻止日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司。對此，日本多方指出，日鐵收購美鋼案被美國政治化，拜登政府將政治考量凌駕於經濟邏輯之上，將給美國鋼鐵產業招致惡果，並將產生廣泛不利影響。



新華社報導，2023年12月，日鐵宣佈計劃以149億美元收購美鋼。美鋼于2024年4月召集臨時股東大會通過了日鐵的收購方案。但收購案遭美國鋼鐵工人聯合會及民主、共和兩黨強烈反對。主管外資審查的美國外國投資委員會以“國家安全”為由，對收購案審查數月。



美國外國投資委員會此前表示，美鋼被收購後產能或將下降，從而給美國帶來安全風險。為此，日鐵曾向美國政府提交補充建議書，承諾10年之內不會削減美鋼產能，如果未來出現產能下降的可能性，美國政府可以行使否決權。



在拜登做出阻止收購案的決定後，日鐵4日在官網發佈與美鋼的聯合聲明指出，拜登的決定是出於政治考慮，日鐵和美鋼對此感到失望，將採取一切措施保護自身合法權利。



日本經濟產業大臣武藤容治對美國政府阻止收購案表示遺憾。他說，美國“以國家安全保障方面的擔憂”為由做出這樣的決定，令人難以理解。日本產業界擔憂聲音高漲，日本政府將嚴肅對待。



《日本經濟新聞》報導稱，美國總統下令阻止日本企業的收購案尚屬首次。日本時事社報導說，以“安全憂慮”為由阻止盟友國家公司進行收購實屬罕見，將對日美關係及日本企業對美投資產生負面影響。

