2024年中評主辦及協辦的十項智庫論壇

2024年11月12日，第十屆中華文化論壇京舉行，主題為“堅定鑄牢中華民族共同體意識”。（中評社資料圖） 中評社香港1月7日電／中國評論通訊社採訪部與中評智庫基金會秘書處共同評議，選出2024年中評主辦及參與的十項重要的智庫論壇，具體如下：



第十屆中華文化論壇在京舉行 堅定鑄牢中華民族共同體意識



2024年11月12日，第十屆中華文化論壇京舉行，主題為“堅定鑄牢中華民族共同體意識”。來自兩岸及港澳地區的150餘位專家學者與會，並就“中華民族共同體：理論內涵和時代價值”“中華文化與兩岸命運共同體”“兩岸藝術交流”三個分議題展開深入研討。



本屆中華文化論壇由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室、文化和旅遊部·北京大學兩岸文化研究基地承辦，中評智庫基金會、中國評論通訊社、中國高等教育學會國際政治研究專業委員會協辦。



中華文化論壇組委會負責人、北京大學台灣研究院院長李義虎在閉幕式上總結說，今年4月，習近平總書記在會見馬英九先生時，提出“堅定鑄牢中華民族共同體意識”的重大原創性主張，我們將此作為本屆論壇的主題，並獲得參會者的積極響應，共收到80餘篇論文。今年論壇主題和分議題的研討，有助於增強台灣同胞的祖國認同感和中華文化自信，有助於強化鑄牢中華民族共同體意識，有助於以中華文化復興助力中華民族偉大復興，也有助於拓展新時代兩岸交流合作的視野和格局。



中華文化論壇創辦以來，始終以兩岸共同弘揚中華文化、促進同胞心靈契合為宗旨，在海峽兩岸和港澳地區有識之士共同努力下，圍繞中華文化傳承與發展、深化兩岸文化交流合作建言獻策、凝聚共識，為推動兩岸關係和平發展和融合發展、增進同胞情感，發揮了重要作用。

