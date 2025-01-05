宋濤會饒慶鈴：家人要有溫情和責任

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤4日在京會見台東縣長饒慶鈴一行（中評社 海涵攝） 中評社北京1月5日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤4日在京會見台東縣長饒慶鈴一行。



當天下午5時許，宋濤先行來到會見廳，饒慶鈴隨後步入。一進門，饒慶鈴就熱情問候道“宋主任好！又見面了！”宋濤笑著回應“歡迎你來！”兩人滿面笑容握手寒暄之後，宋濤也與部分台灣嘉賓代表一一親切握手。



宋濤表示，習近平總書記強調，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。兩岸同胞是一家人，家人有家人的溫情，應該始終相親相愛，越走越近，我們將秉持“兩岸一家親”理念，維護增進兩岸同胞利益福祉，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸同胞心靈契合。家人也要有家人的責任，應該堅持“九二共識”、反對“台獨”，堅定守護兩岸同胞共同家園，同心實現中華民族偉大復興。



饒慶鈴感謝大陸方面恢復、擴大台東番荔枝輸入，表示在堅持“九二共識”、反對“台獨”基礎上，走交流互動之路，就能推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。她引用歌手萊昂納德·諾曼·科恩的一句知名歌詞“萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方”來比喻兩岸關係，稱儘管兩岸之間偶有分歧，但始終堅信只要主動開啟理解之窗，彼此的光彩就能相互照亮。



據悉，因多次從台灣地區輸大陸番荔枝中檢出大洋臀紋粉蚧等檢疫性有害生物，為防範植物疫情風險，大陸海關自2021年9月20日起暫停台灣地區番荔枝輸入。此後一段時間裡，中國國民黨副主席夏立言、台東縣縣長饒慶鈴等人士多次向大陸有關方面表達恢復番荔枝輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸番荔枝安全。在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自2023年6月20日起恢復台灣地區番荔枝輸入，輸大陸番荔枝須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。據台媒統計，截至去年底，台東累計共40家包裝廠、2655家果園的番荔枝可以銷陸。



參加4日下午會見的大陸方面人士還有國台辦聯絡局局長楊毅、國台辦新聞局局長陳斌華、國台辦政黨局局長付強、北京市台辦主任霍光峰等；台灣方面人士還有國民黨籍“立委”黃健賓、國民黨發言人楊智伃、台東縣議員王文怡、關山鎮長彭成豐、台東縣旅館商業同業公會理事長高泉傑等。

