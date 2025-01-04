中國人民銀行明確2025年重點工作

中評社北京1月4日電／中國人民銀行1月4日對外公佈了2025年的重點工作。中國人民銀行介紹，2025年實施適度寬鬆的貨幣政策，防範化解重點領域金融風險，進一步深化金融改革和高水平對外開放，著力擴大內需、穩定預期、激發活力，為推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。



1月3日至4日召開的2025年中國人民銀行工作會議，從多個方面提出了2025年的重點工作。在市場普遍關注的貨幣政策方面，中國人民銀行明確表示，實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。“擇機降準降息”“保持流動性充裕、金融總量穩定增長”“堅決防範匯率超調風險”……此次會議作出一系列部署。



為服務經濟社會高質量發展，2025年金融“五篇大文章”將持續發力。中國人民銀行表示，完善金融“五篇大文章”頂層制度安排，統一統計制度，強化考核評價。同時，優化工具體系，加強與財政政策協同配合，進一步加大對科技創新、促進消費的金融支持力度。積極拓寬融資渠道，支持企業通過債券、股權等市場融資，提升金融服務質效。



在防範化解金融風險方面，中國人民銀行將充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線。會議提出，2025年，中國人民銀行將支持中小銀行風險處置，繼續做好金融支持地方政府融資平台債務風險化解工作，完善和加強房地產金融宏觀審慎管理，用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，維護資本市場穩定運行。



此外，中國人民銀行表示，增強債券市場功能和服務實體經濟能力。有序擴大金融業高水平開放，守住開放條件下的金融安全底線。穩慎扎實推進人民幣國際化，進一步增強人民幣國際貨幣功能。扎實做好貨幣發行、數字人民幣研發、反洗錢國際評估等各項工作。