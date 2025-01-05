快評：柯建銘推“大罷免”　恐淪為笑話

中評社快評／民進黨黨團總召柯建銘4日宣示將罷免“立法院”正副院長韓國瑜和江啟臣，還將把國民黨41個區域“立委”全部罷免掉。柯建銘動作很大，若真的推動、落實，將震動朝野、震動社會。而現實是，“大罷免”不符合當下台灣多數民意，推動不易，最終恐淪為笑話。



很明顥，柯建銘提出“大罷免”與賴清德近日的有關“宣示”不合。賴剛在元旦講話中提出“期盼朝野能團結和諧、共同合作”，更邀約韓國瑜“喝大和解咖啡”。賴要喝和解咖啡，而柯卻搞“大罷免”，會被質疑大玩兩面手法，失信於人。民進黨中央人士昨天稱，各地的罷免行動都是公民自主行動，“尊重黨團對罷免案的看法，但民進黨並未針對罷免進行具體討論”。民進黨保持低調。



柯建銘提出“大罷免”，相信是受夠了“朝小野大”、立法受挫的處境，而不惜挑動朝野惡鬥，希望打破目前的局面，亂中取勝。國民黨昨天譴責民進黨推“大罷免”，強調不會畏戰，一定會正面迎戰民進黨惡意的罷免操作。藍綠全面開戰，如箭在弦。



柯建銘提出“大罷免”，特別是“罷韓”，顯然不符當下的多數民意。民進黨團2日提案變更議程，要求“改選立法院長”，消息一出，短短四小時就衝進兩千多則留言，罵柯建銘“選輸翻桌”，更多人則喊“總統也改選”。



聯合報3日發表評論文章說，如今颳逆風，柯建銘還要硬幹，得小心翻船；柯建銘不如早日自己求去，別再浪費大家的時間。從多方面觀察，柯建銘似乎真的來到了他的“垃圾時間”，儘管他自己不願、也不承認。