巴基斯坦一車隊遭爆炸襲擊致3人死亡數十人傷

中評社香港1月5日電／據巴基斯坦媒體4日報導，一個車隊當天在巴基斯坦西南部俾路支省圖爾伯德遭遇爆炸襲擊，已造成至少3人死亡，數十人受傷。



新華社報導，恐怖組織“俾路支解放武裝”通過社交媒體宣稱製造了此次襲擊，稱“襲擊對象為巴軍方車隊”。



目前，巴基斯坦三軍新聞局尚未就此事作出回應。