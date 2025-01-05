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巴基斯坦一車隊遭爆炸襲擊致3人死亡數十人傷
http://www.CRNTT.com   2025-01-05 09:45:38


　　中評社香港1月5日電／據巴基斯坦媒體4日報導，一個車隊當天在巴基斯坦西南部俾路支省圖爾伯德遭遇爆炸襲擊，已造成至少3人死亡，數十人受傷。

　　新華社報導，恐怖組織“俾路支解放武裝”通過社交媒體宣稱製造了此次襲擊，稱“襲擊對象為巴軍方車隊”。

　　目前，巴基斯坦三軍新聞局尚未就此事作出回應。

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