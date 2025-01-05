民眾黨公職改選　若齟齬不化解蔡步年羹堯後路

中評社台北1月5日電／前民眾黨主席柯文哲再遭羈押後，全黨局勢惡化，更加動盪不安；近日因為柯文哲再遭羈押的“責任”歸屬，讓有心重返黨內核心的前民眾黨“立委”蔡壁如，慘遭保皇派圍剿。黨公職改選在即，若齟齬仍無法化解，最後蔡壁如反而會步上“年羹堯”後路，對民眾黨而言更是強烈內耗。



根據《中時新聞網》文章分析指出，民眾黨雖然衹有8席“立委”，卻是目前台灣政壇能左右“立法院”關鍵票數的第三勢力，還有2024年選舉上億元的政黨補助款，3萬多名小草黨員，政治資源相當豐富，而這些有形及無形的“黨產”，在“沒有柯文哲”之後，自然成為黨員兵家必爭之地。



黨內派系角力不只檯面下悄悄運作，檯面上更是山雨欲來。柯文哲宣布辭去黨主席，“立委”黃國昌接下代理主席重任，並透過高層一致支持，穩定黨內軍心，著實是一步好棋。不過蔡壁如企圖班師回朝，多少讓黨內忌憚，摩擦漸生，“鬥爭”這頭房間里的大象，正是民眾黨當前必須面對的難題。



蔡壁如曾是柯文哲的心腹，柯曾對蔡壁如說“朕是雍正帝，不會讓你成為年羹堯”，按照史例，此話富含深意。因為若年羹堯沒有選錯邊，並展現出對權力的慾望，就不會被雍正賜死；換句話說，蔡壁如若要如柯文哲所說，不成為年羹堯，除對柯要有絕對的忠心，也需更加安於現狀，若有異心，恐怕連柯本人都救不了。



沒有柯文哲坐鎮，又正值派系搶爭權力核心，尤其內部再有風聲傳出，被停黨權的“立委”黃珊珊旗下勢力悄悄運作，欲重掌權力核心使其復權，內外交迫下，民眾黨能否團結一心，備受考驗。



蔡壁如企圖班師回朝，雖為民眾黨帶來不穩定因素，但若黨內能積極面對中央、地方摩擦，整合各方勢力，白營或可轉虧為盈。如今蔡壁如和保皇派公然開戰，黨內惡性角力浮上檯面，支持者看在眼里不是滋味，民眾黨止血之日恐怕遙遙無期。