﻿“機場城市”規模將擴大逾倍

左圖：運輸及物流局將於今年公布“粵車南下”的細節。右圖：國家自主研發的C919在今年元旦開始定航香港往來上海航線。（圖源：大公報） 中評社北京1月5日電／據大公報報導，上任約一個月的運輸及物流局局長陳美寶昨日發表網志，回顧過去工作之餘，亦展望今年陸續推出的多項工作。她透露，局方會聯同機管局，擴大“機場城市”發展規模逾一倍，她又預計今年公布“粵車南下”細節。



“粵車南下”細節年內公布



陳美寶在網志提到航空服務在過去一個月出現眾多突破，包括國家自主研發的C919在今年元旦開始定航香港往來上海航線。在今年計劃中，局方會連同機管局擴大機場城市的發展規模超過一倍，打造其成為世界領先新地標。機管局將會很快公布擴大機場城市的發展大綱。



陸路交通的工作上，大眾期待已久的粵車南下，細節預期會在今年內公布。政府亦會繼續加強本地與跨境道路接駁，其中包括北都公路的規劃。北都公路可釋放北部都會區各新發展區的發展潛力，陳美寶期望能夠完善香港北部跨境客貨運的道路連接，市民及旅客可便捷地透過優化的道路網絡往返主要陸路口岸，有助加強港深聯繫和帶動發展，發揮香港背靠祖國的優勢，積極融入國家及大灣區的發展。



陳美寶指出，今年希望能完成研究把現有的航空轉運貨物豁免許可證方案擴展至多式聯運模式，明年提出修例建議，為物流業拆墻鬆綁，吸引更多貨物取道香港中轉，鞏固香港作為國際航運中心以及區域物流樞紐的競爭力。