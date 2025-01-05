工展會明閉幕　遊客組團掃年貨

左圖：工展會將於明日閉幕，昨日踏入展期最後一個周末，場內依舊人頭湧湧。右圖：不少市民及旅客把握最後機會在攤位前掃貨。（圖源：大公報） 中評社北京1月5日電／據大公報報導，由香港中華廠商聯合會在銅鑼灣維園一連24日舉行的“第58屆工展會”，將於明日（6日）晚上8時閉幕，昨日踏入展期最後一個周末，場內人頭湧湧，參展攤位的快閃優惠時段，出現排隊購買的人龍。今次展期內，除了本地市民，亦有不少遊客及旅行社組織購物團，帶動消費氣氛。有參展商表示，今年工展會生意大增30%，消費群體中，光是深圳“一簽多行”旅客，就達到超過15%，認為銷量達到預期。有幹貨參展商表示，年近歲晚，不少客人以辦年貨為目標，海味、鮑魚等成為熱門搶手商品，展場內的顧客出手更闊綽，購物單價“萬萬聲”。



去年工展會天氣寒冷，其間遇上寒冷天氣警告，對人流有一定影響。今年工展會展期內天氣晴朗，昨日陽光普照，下午展場內十分熱鬧，處處是人潮。大公報記者在現場見到，有參展商在不同時段推出鮑魚、福袋等快閃優惠，150元兩罐溏心鮑魚，吸引入場人士排隊購買。有參展餅家推出會場特價的老婆餅，購買顧客絡繹不絕，工作人員說昨日已補貨兩次。



參展商：受惠一簽多行生意大增



深圳居民“一簽多行”政策於上月起恢復實施，廠商會與旅行社合作安排旅行團到訪工展會，均有助帶動入場人數。大公報記者昨日在網上輸入“工展會報團”等關鍵字眼，也搜尋到不少旅行社組織的工展會旅遊活動。



亞美食品貿易有限公司今年是第二年參加工展會，該公司董事許子忠昨日向大公報記者表示，今年人流較去年旺，“光是‘一簽多行’的旅客，就為生意帶來15%增長。”入場的本地市民則主要購買凍肉食品及急凍海產，西班牙急凍豬肉尤其暢銷，生意較去年大增50%，整體生意增長30%，他對銷情感到非常滿意。他稱為增加客戶，今年公司加強宣傳力度，例如自費於會場入口掛上廣告，加深入場市民及遊客的印象。



南北行聯營業務發展經理崔家權向大公報記者表示，受惠於“一簽多行”，今年會場內明顯多了旅客的身影，見到不少胸前貼有標簽的旅行團客人，入場參觀與消費。會場內舉辦多項活動及明星表演，吸引不少市民入場，帶動消費氣氛。



他說今年展期天氣較佳，加上市道較去年旺，大家出手亦較闊綽，“總生意增加15%，消費單額有整體上升，過萬元的單價也不在少數。”他說歲晚新春將至，入場人士不少是以辦年貨為目標，海味、鮑魚等較高價貨品大受歡迎。