詳述愛國工運歷史　工聯會推線上展館

圖：工聯會昨日正式推出“愛國工運線上虛擬展覽館”。（圖源：大公報） 中評社北京1月5日電／﻿據大公報報導，工聯會昨日（4日）正式推出“愛國工運線上虛擬展覽館”，希望市民更好地深入瞭解香港愛國工人運動的歷史，傳承和弘揚偉大愛國精神，並就如何更好推動愛國主義教育提出倡議。



工聯會會長、立法會議員吳秋北指出，“香港海員大罷工”（1922年）、“省港大罷工”（1925年）及“兩航起義”（1949年）等香港愛國工運事件，都有“反殖反帝”及支援祖國的愛國主義精神，是中國工人運動高潮的起點。工運史料匯編是愛國教育的重要基礎，政府應加強保育，令青少年認識更多愛國工運的歷史。



理事長、立法會議員黃國指出，今年是省港大罷工百周年紀念、抗戰勝利80周年、東江水供港60周年，工聯會希望政府全面參與及加強愛國工運的宣傳教育工作等，形成愛國氛圍結合和融入到日常生活當中，提升市民對愛國工運的認識和瞭解。



副理事長、立法會議員鄧家彪表示，立法會曾討論在啟德興建“兩航起義紀念館”的建議，政府可參考位於中環碼頭的“海事博物館”模式，由政府提供場地，再以象徵式租金租予民間團體營運。



立法會議員陳穎欣指出，香港多間博物館對歷史事實的表述仍從港英殖民統治視角出發，普遍存在政治性錯誤及未有陳述歷史重要事件。工聯會促請全面清走港英歷史觀，正本清源。