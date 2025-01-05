﻿韓公調處今日或再出動逮捕尹錫悅

圖：韓國抗議民眾4日在總統官邸附近推倒路障。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京1月5日電／據大公報綜合韓聯社、《衛報》報導：韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）與警方3日與總統警衛處對峙5個半小時後，未能逮捕被停職總統尹錫悅。由於逮捕令的最後期限為1月6日，公調處可能於5日再次執行逮捕令。



韓國公調處3日撤離總統官邸時表示，尚難確定是否會再次執行逮捕令。韓聯社引述法律界消息稱，公調處計劃與警方協商後，在逮捕令於6日到期前，再次嘗試拘捕尹錫悅。



在初次逮捕行動失敗後，共同調查本部表示已以涉嫌妨礙執行特殊公務為由對警衛處相關人員立案，要求警衛處長、警衛次長4日到案接受調查。不過兩人表示拒絕，稱需要保護尹錫悅，一刻也不能離開。



韓國在野黨批評代總統崔相穆應為目前的局面負責任，又呼籲公調處盡快執行逮捕令，不要再退縮。分析人士認為，檢察官出身的尹錫悅深諳法律漏洞，多次鑽法律空子，試圖“拖”到局勢反轉。



對尹錫悅的逮捕令簽發後，支持和反對尹錫悅的韓國民眾聚集在總統官邸附近抗議示威。3日有超過一萬名支持尹錫悅的民眾來到現場，他們高舉美國國旗和寫著“停止偷竊”的英文標語，呼籲美國當選總統特朗普介入，保護尹錫悅。



《衛報》指出，尹錫悅在戒嚴風波前不斷向支持者聲稱，選舉被“親朝鮮、反韓國勢力”操縱，這與特朗普的政治言論如出一轍，質疑選舉公正性，並將政治對手形容為國家的敵人。