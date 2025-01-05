小寒：銀裝映冬色　梅香暖乾坤

（圖源：新華社） 中評社北京1月5日電／據新華社報導，揮別冬至，迎來小寒。



此時節，北國四野蒼茫，千里冰封；南方多地寒意刺骨。元代文人吳澄編著的《月令七十二候集解》中說：“十二月節，月初寒尚小，故雲。月半則大矣。”意為小寒時節天氣寒冷，但未至最寒，到大寒時節，寒冷才會達到極致。



古人將小寒分為三候。一候雁北鄉。這指的是，大雁開始向北方遷徙。二候鵲始巢。此時，喜鵲開始銜草築巢，為即將到來的春天以及孕育後代做好準備。三候雉始鴝。“雉”即野雞、山雞，“鴝”為鳴叫的意思，雉在接近四九時會感陽氣的生長而鳴叫。



對此，華東師範大學民俗學研究所教授田兆元表示，這三候都在描述禽鳥類，古人通過觀察禽鳥的行為、習性來反映節氣變化，不僅體現出對自然萬物以及氣候、物候變化的細微觀察，更蘊含著深刻的哲理和人生智慧。比如，這裡的喜鵲，作為中國傳統文化中的吉祥之鳥，其築巢行為不僅體現了動物對生存環境的積極適應，也寓意著新春的到來和生命的延續。



小寒時節，民俗活動也是豐富多彩的。比如，人們會納福祈安，祈求家庭的安全和幸福；吃餃子，因為餃子形狀像元寶，象徵著財富和好運；還有“裹霜”習俗，即在凌晨穿上單衣或薄衣，裹上一層薄薄的霜，寓意增加身體的健康和活力。



歲暮知小寒，圍爐話新年。隨著春節的臨近，人們也開始忙著準備年貨，寫春聯、剪窗花，趕集買年畫、彩燈、鞭炮等，為春節作準備。這些民俗活動不僅豐富了人們的生活，也體現了對傳統文化的傳承和尊重。



一念寒風起，一語冬情生。冬天的冷通常不討喜，但冷並不意味著生機斷絕。古人懷揣一顆詩心，總能在冰天雪地、寒流湧動的時節，捕捉到山河大地裡迸發的生機和美好。比如喜鵲登梅，是小寒物候，也是晚冬迎春景致，有著美好的寓意。文人墨客在這幅嚴冬畫卷的留白處，留下無數章句詩篇。



其中，唐代詩人元稹的《咏廿四氣詩·小寒十二月節》中就有提及喜鵲的詩句：“小寒連大呂，歡鵲壘新巢。拾食尋河曲，銜紫繞樹梢。”詩人形象地描繪了小寒時節喜鵲忙碌築巢的情景，展現了對春天即將到來的喜悅。



中國古代文人對梅花情有獨鐘，聽雪花簌簌落，聞早梅淡淡香，歷來都是一件風雅之事。梅花也以其凌寒獨自開的特性，象徵著堅韌和高潔，成為小寒詩歌中的重要意象。

