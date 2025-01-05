國產互聯網星座組網　北斗系統迭代關鍵期

圖：去年12月5日，千帆極軌03組衛星發射升空，“千帆星座”在軌衛星數量增至54顆。(圖源：大公報) 中評社北京1月5日電／據大公報報導，經過多年籌備，中國衛星互聯網在2024年啟動組網。上海垣信衛星科技有限公司發射了54顆“千帆星座”極軌互聯網衛星；“國家隊”中國星網也在12月底成功發射首批10顆低軌互聯網衛星。



依照計劃，中國這兩大互聯網星座的更多組網星將在2025年升空。其中，“千帆星座”採用多層多軌道、分階段實施的星座設計，規劃由超過1.5萬顆衛星提供多元業務融合服務。星網星座將發射約1.3萬顆低軌通信衛星完成組網。依照未來五年內完成互聯網星座約10%的部署，2025年中國衛星互聯網的發射數量將創造新的歷史。



龐之浩表示，2025年還將是我國下一代北斗衛星導航系統發展的關鍵之年。2024年11月發布的《北斗衛星導航系統2035年前發展規劃》顯示，未來在確保北斗三號系統穩定運行基礎上，中國將建設以“精準可信、隨遇接入、智能化、網絡化、柔性化”為代際特徵的下一代北斗系統。按計劃，我國將在2025年完成下一代北斗系統關鍵技術攻關；2027年前後發射3顆先導試驗衛星，開展下一代新技術體制試驗；約於2029年開始發射下一代北斗系統組網衛星；2035年完成下一代北斗系統建設。